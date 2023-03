Reda Seddiki Ironie De L’Histoire THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN Catégories d’Évènement: Caen

Calvados

Reda Seddiki Ironie De L’Histoire THEATRE A L’OUEST CAEN, 18 octobre 2023, CAEN. Reda Seddiki Ironie De L’Histoire THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-10-18 à 21:00 (2023-03-15 au ). Tarif : 23.0 à 23.0 euros. Réda Seddiki ce n’est pas un choix c’est une décision ! Il s’impose dans nos profonds intérieurs et nous grave de son empreinte. Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendrie, parfois révolté… Mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire ! Loin des manichéismes et des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriez pas allés seuls. Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez! Reda Seddiki Ironie De L’Histoire Votre billet est ici THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados Réda Seddiki ce n’est pas un choix c’est une décision ! Il s’impose dans nos profonds intérieurs et nous grave de son empreinte. Tantôt enjoué, tantôt bouleversé, tantôt attendrie, parfois révolté… Mais toujours amusé. Le pire n’existe pas puisqu’il faut en rire ! Loin des manichéismes et des blagues attendues, ce spectacle vous emmène là où vous ne seriez pas allés seuls. Laissez vos idées toutes faites à la porte et entrez! .23.0 EUR23.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Caen, Calvados Autres Lieu THEATRE A L'OUEST CAEN Adresse 8 QUAI VENDEUVRE Ville CAEN Departement Calvados Lieu Ville THEATRE A L'OUEST CAEN CAEN

THEATRE A L'OUEST CAEN CAEN Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caen/

Reda Seddiki Ironie De L’Histoire THEATRE A L’OUEST CAEN 2023-10-18 was last modified: by Reda Seddiki Ironie De L’Histoire THEATRE A L’OUEST CAEN THEATRE A L'OUEST CAEN 18 octobre 2023 THEATRE A L'OUEST CAEN CAEN

CAEN Calvados