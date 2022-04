Reda Saoui Théâtre 100 Noms Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Reda Saoui Théâtre 100 Noms, 5 janvier 2023, Nantes.

Horaire : 20:15 21:35

Gratuit : non 12 € à 22 € RÉSERVATIONS : – www.theatre100noms.com- à la billetterie du Théâtre 100 Noms (mercredi au dimanche de 14h à 18h) – 02 28 200 100 Humour. Après avoir séduit le public québécois, Reda Saoui débarque à Nantes avec un nouveau spectacle.C’est durant une crise sanitaire passée en France que Reda Saoui a puisé son inspiration pour créer son tout nouveau spectacle. Une performance à la fois absurde et remplie de sens, qui déconstruit de manière savoureuse les stéréotypes d’une société moderne désenchantée. Son talent d’incarnation, ses mimiques, sa gestuelle, sa posture, rien n’est laissé au hasard pour illustrer son propos. Il se livre d’ailleurs en toute intimité. De ses huit mois fermes en France, en passant par sa vie de châtelain et même son embolie pulmonaire, Reda Saoui inonde la scène de son énergie ébouriffante et vous emporte dans son univers… Bref venez découvrir mon spectacle, j’en ai marre de parler à la 3e personne du singulier ! Durée : 1h20 Théâtre 100 Noms adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

