Reda Saoui, 14 octobre 2022

Reda Saoui

2022-10-14 19:30:00 19:30:00 – 2022-10-15

16 16 Après avoir séduit le public québécois, Reda Saoui débarque à Paris avec un nouveau spectacle. C’est durant une crise sanitaire passée en France que Reda Saouia puisé son inspiration pour créer son tout nouveau spectacle.



Une performance à la fois absurde et remplie de sens, qui déconstruit de manière savoureuse les stéréotypes d’une société moderne désenchantée. Son talent d’incarnation, ses mimiques, sa gestuelle, sa posture, rien n’est laissé au hasard pour illustrer son propos. Il se livre d’ailleurs en toute intimité. De ses huit mois fermes en France, en passant par sa vie de châtelain et même son embolie pulmonaire, Reda Saoui inonde la scène de son énergie ébouriffante et vous emporte dans son univers…



Bref venez découvrir mon spectacle, j’en ai marre de parler à la 3e personne du singulier !

Reda Saoui débarque à L’Art Dû pour deux dates exceptionnelles.

