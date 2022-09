OCTOBRE ROSE – Red star padel tennis club Red Star Padel Tennis Club Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

OCTOBRE ROSE – Red star padel tennis club Red Star Padel Tennis Club, 4 octobre 2022, Limoges. OCTOBRE ROSE – Red star padel tennis club 4 – 25 octobre, les mardis Red Star Padel Tennis Club

Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

Le Red star padel tennis club vous ouvre ses portes dans le cadre d’Octobre Rose Red Star Padel Tennis Club 81 rue de Beaupuy, 87100 Limoges Montjovis Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:redstar.padeltennisclub@gmail.com »}] Tous les mardis de 14h à 15h00 pendant tout le mois d’octobre nous accueillons les femmes et leurs proches afin de les initier au padel. Adresse : 81 rue de Beaupuy, 87100 Limoges

Facebook red star padel tennis club Madame Sophie DOUCHET

06 49 38 50 64

redstar.padeltennisclub@gmail.com Initiation gratuite à toutes les femmes en faveur de la prévention du cancer de sein – inscription préalable

2022-10-04T14:00:00+02:00

2022-10-25T15:00:00+02:00

