Une exposition à la découverte du parcours hors norme du club de Saint-Ouen, qui a fêté ses 125 ans d’existence en 2022.

Le Red Star est l’un des plus anciens clubs du football français, fondé en 1897 par Jules Rimet, qui en fut le premier président jusqu’en 1909.

Dès sa fondation, le Red Star fut un club porteur de valeurs sociales fortes, tradition qu’il a conservé jusqu’à nos jours et qui en fait d’ailleurs sa marque de fabrique.

En 2022, le club a fêté ses 125 ans d’existence faite de hauts et de bas. S’il a été un acteur majeur du football français durant l’entre-deux guerres, glanant au passage quatre coupes de France, dont 3 consécutives de 1921 à 1923 (une première dans l’histoire du football français), il a également été marqué des périodes de déclin et de vaches maigres desquelles il a néanmoins toujours su se relever.

Cette exposition tend donc à retracer ce parcours hors-normes fait d’autant de triomphes que d’échecs, et marqué par de grandes figures du football, français et étranger. Mais elle s’intègre également dans une histoire qui s’écrit au futur, avec l’actuelle rénovation du stade Bauer et la perspective des JOP 2024.

Réalisée grâce à un partenariat entre

Plaine Commune, la ville de Saint-Ouen, l’Office de tourisme Plaine

Commune Grand Paris et le Red Star FC, cette exposition a été conçue dans le

cadre de la mise en œuvre du label « Pays d’art et d’histoire » de

Plaine Commune. Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier de la

Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Ile-de-France.

