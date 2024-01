RED PETIT BAIN Paris, dimanche 23 juin 2024.

Fondé en 2002, le quatuor de métal alternatif RED, nommé aux GRAMMYs et certifié par la RIAA, associe systématiquement une instrumentation sophistiquée à une écriture percutante. Dynamique, éclectique, très personnel et d’un franc-parler sans faille, leur art n’a jamais été aussi évocateur et irrésistible que sur leur huitième album studio, RATED R.

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-06-23 à 19:30

PETIT BAIN 7 PORT DE LA GARE 75013 Paris 75