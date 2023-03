Sunday Morning red peppers Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Sunday Morning red peppers, 11 mars 2023, Aix-en-Provence. Sunday Morning Samedi 11 mars, 21h00 red peppers Réservation au

Daniel Arabasz à la basse, Luigi Pezzano à la batterie, Marc Guitarboss à la guitare, Pascal Brusset au clavier et chant, Philippe Nalin à la guitare et au chant et Solenne Allemand-Brusset au chant.

Répertoire non exhaustif : Oasis, Toto, Dire Straits, Ac Dc, REM, U2, Pink Floyd, Rolling Stone, Guns and Roses, Téléphone, Matmatah, Queen, Superbus, Holly Siz, Cranberries, Noir Désir, Police, Aerosmith, Simple Minds, Rita Mitsouko… red peppers 20, traverse de la villa romaine 13090 Aix-en-Provence

2023-03-11T21:00:00+01:00 – 2023-03-11T23:59:00+01:00

