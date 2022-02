Red Movie Awards 2022 Reims, 6 mai 2022, Reims.

Le RED Movie Awards (Reims Excellence Director) est une Compétition Internationale Mensuelle avec une projection publique réalisée à Reims chaque année, célébrant les films et les réalisateurs du monde entier.

Le but de cette compétition est de redonner ce que trop de festivals de cinéma ont oublié de fournir en permanence aux cinéastes : attention et respect. Trouver, cultiver et célébrer le meilleur des talents internationaux et nationaux dans tous les domaines du cinéma indépendant.

Cette cérémonie annuelle aura lieu à Reims, capitale du champagne et de l’art de vivre français.

Les meilleurs films seront projetés dans un cinéma à la décoration « Belle Epoque ». Pour la remise des prix, apportez votre plus beau costume et votre plus belle robe pour fouler le tapis rouge et le photo-call, de nombreux journalistes seront présents pour couvrir l’événement.

Le jury sera représenté par des professionnels de l’industrie cinématographique, qui élira le « Best Of the Year » lors de la cérémonie, et les gagnants pourront repartir avec le prestigieux RED Award.

Au programme :

10h00 à 17h00 : Projection et ITV des cinéastes

De 19h à 20h30 : Tapis rouge, photocall, champagne et amuse-gueule gratuits.

20h30 à 23h : Cérémonie annuelle et remise des prix.

23h30 : After Party !

team@redmovieawards.com https://redmovieawards.com/

