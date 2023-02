Michael Amram / Alcaline Red Lion Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Red Lion 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur – Michael Amram

(French pop progressive)

Auteur compositeur et pianiste, il présente son premier EP « Storyboard » (disponible sur les plateformes de streaming), ainsi que d’autres titres inédits.

Sa musique est teintée de pop anglaise, de rock progressif, de musique classique et de chanson française.

– Alcaline musique

Alcaline,

C’est le duo acoustique marseillais pétillant aux compositions d’influences jazz, soul et urbaine.

Pour accompagner votre soirée en musique vous retrouverez Dylan Pocorny et Alice Astier à la guitare et au chant. Pour cette soirée spéciale, le duo sera accompagné de Julien Spireri au clavier !

Red Lion Adresse 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Ville Marseille

