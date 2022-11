KAAZ Red Lion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

KAAZ Red Lion, 16 novembre 2022, Marseille. KAAZ Mercredi 16 novembre, 22h00 Red Lion

Entrée libre

♫POP ROCK COVERBAND♫ Red Lion 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Ce soir c’est KAAZ au Red Lion !

Un concert pour tous les goûts, ils vous proposent de la pop, variété internationale !

On vous attend nombreux, et surtout partants pour faire la fête !!

N’oubliez pas que vous pouvez manger au pub, des pizzas, des tapas, des hot-dogs et bien d’autres encore !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T22:00:00+01:00

2022-11-17T01:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Red Lion Adresse 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille Marseille 8e Arrondissement Ville Marseille lieuville Red Lion Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Red Lion Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

KAAZ Red Lion 2022-11-16 was last modified: by KAAZ Red Lion Red Lion 16 novembre 2022 marseille Red Lion Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône