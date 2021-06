Gémenos My mécanique garage (1,rue st Pons) Bouches-du-Rhône, Gémenos Red Led My mécanique garage (1,rue st Pons) Gémenos Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

My mécanique garage (1, rue st Pons), le vendredi 2 juillet à 19:00

[https://www.facebook.com/RED-LED-2075854755764011](https://www.facebook.com/RED-LED-2075854755764011) Pour la sortie du confinement my mécanique garage a le plaisir de vous présenter le Nibarbar ! Et pour cette occasion, nous vous proposons de venir pour un super barbeuc saucisses merguez et ces boulettes frits . Sans oublier bien sûr le groupe de musique Red LED Marseille qui sera parmi nous pour célébrer cet événement Durant cette soirée, nous vous proposons également une exposition sur le thème de la moto alors n’hésitez pas à venir nombreux pour profiter enfin du plein air avec de quoi ravir vos yeux vos oreilles et votre appétit. N’oubliez pas de cliquer sur » Participe » afin que nous puissions prévoir assez de quantité pour tous. [https://www.facebook.com/events/229249125636596](https://www.facebook.com/events/229249125636596) ♫ROCK♫ My mécanique garage (1,rue st Pons) 13420 Gémenos Gémenos Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-02T19:00:00 2021-07-02T23:59:00

