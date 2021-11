Red Herring Hédé-Bazouges, 26 novembre 2021, Hédé-Bazouges.

Red Herring Théâtre de Poche 2 rue St-Louis Hédé-Bazouges

2021-11-26 – 2021-11-27 Théâtre de Poche 2 rue St-Louis

Hédé-Bazouges Ille-et-Vilaine Hédé-Bazouges

Diederik Peeters a peur.

Il a une peur morbide des germes et de la contamination, il est terrorisé par l’altitude et redoute les fantômes et les conspirations. Il souffre d’une paranoïa sévère et d’une schizophrénie carabinée. Et – last but not least – il est littéralement torturé par la peur de l’échec.

Dans son dos apparaît, en filigrane, le mystérieux cuisinier-marionnettiste qui tire les ficelles auditives, auxquelles notre héros, volatil grotesque et anxieux, tente d’échapper en vain.

Ici, le Son est son plus grand adversaire.

Pour faire court, disons qu’il s’agit d’un duo pour un personnage et du son, dissimulé sous une forme de solo qui tenterait de mettre à l’épreuve le vieux maître Buñuel lorsqu’il disait : « le son stimule l’imagination plus que l’image »… Et peut-être que certain·es seront éclairé·es en apprenant que red herring signifie hareng rouge ?

billetterie@theatre-de-poche.com +33 9 81 83 97 20 https://theatre-de-poche.com/

Théâtre de Poche 2 rue St-Louis Hédé-Bazouges

