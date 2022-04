Red Festival Spring-Break Edition Red Lion Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Red Festival Spring-Break Edition

Red Lion, le jeudi 28 avril à 17:00

Red Lion, le jeudi 28 avril à 17:00

MAINSTAGE OPEN AIR 17H00 – 18H00 Tremplin dj (gagnant Open DJ) 18H00 – 19H00 STEREOCLIP 19H00 – 20H30 Joachim Pastor 20H30 – 22H00 : Joris Delacroix 22H00 – 23H00 : PAUL DAMY DELTA COMMUNITY STAGE 23H00 – 00H15 Matt Mirter (gagnant tremplin Marseille) 00H15 – 01H30 Raphaël Palacci 01H30 – 02H45 DYSK 02H45 – 04H00 DUPOND LOUNGE STAGE 23H00 – 00H00 FABDELUXE 00h00 – 04H00 Collectif Allo DJ Marseille

Gratuit sur réservation

Red Lion 231 Avenue Pierre Mendès France, 13008 Marseille

2022-04-28T17:00:00 2022-04-28T04:00:00

