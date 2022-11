Dog Machine 3.0 Red Dog Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Dog Machine 3.0 Red Dog, 3 décembre 2022, Marseille. Dog Machine 3.0 3 – 31 décembre Red Dog

Entrée libre

♫♫♫ Red Dog 25 Quai de la Joliette, 13002 Marseille 2e Arrondissement Marseille 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dog Machine c’est une soirée sous le signe de la folie.

Chaque week-end le Red doG recevra un Dj ou un Collectif qui posera du son.

Après avoir fait l’ouverture avec Did Virgo & Phred Noir, la fête de la musique avec Caisson Gauche Records, Ian solo, la Baronne, Screamin Baca, nous allons essayer de vous faire découvrir de nouvelles graines de star !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T19:00:00+01:00

2023-01-01T02:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Red Dog Adresse 25 Quai de la Joliette, 13002 Marseille 2e Arrondissement Ville Marseille lieuville Red Dog Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Red Dog Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Dog Machine 3.0 Red Dog 2022-12-03 was last modified: by Dog Machine 3.0 Red Dog Red Dog 3 décembre 2022 marseille Red Dog Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône