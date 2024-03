Red Curtains in Paris Place de la Contrescarpe Paris, vendredi 21 juin 2024.

Red Curtains in Paris Fête de la musique 2024 Vendredi 21 juin, 16h00 Place de la Contrescarpe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-21T16:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-21T16:00:00+02:00 – 2024-06-21T23:59:00+02:00

Les Red Curtains organisent leur premier concert à Paris !

Ce jeune groupe de rock français va vous faire vibrer !

Avec ses influences allant des 80s aux 00s et son énergie débordante, vous reconnaitrez des sonorités proches des Rolling Stones, AC/DC, BB Brunes… Mais aussi leurs propres compositions pleines de fougue !

En attendant ce concert de folie, échauffez vous avec quelques vidéos :

https://www.youtube.com/@redcurtainsmusic !

[WE] WANNA BE SEVENTEEN !

Place de la Contrescarpe Place de la Contrescarpe, Paris Paris 75005 Paris Île-de-France "Red Curtains"… Un groupe de rock français né au fond d'une cave… Léo Laïolo 🎤 Léo Vidal 🥁 Yegib 🎸 Oscar🎸 Notre premier morceau, « Seventeen », a été enregistré en une nuit alors que nous nous rencontrions à peine. Alors que nous nous apprêtions à jouer jour et nuit, le confinement frappa. Nous fûmes isolés pendant un temps, avant de nous retrouver pour composer notre deuxième chanson : « Red Holy Book ». Encore une fois, le confinement sévit. Ce deuxième titre a été enregistré piste par piste, chacun de son côté puis finalement publié sur YouTube. Enfin, les membres se retrouvèrent. Quelques fêtes de la musique plus tard, il était temps de que nos idées quittent notre cave. « Cowboy Song » fut enregistrée. Une histoire venant tout droit du Far West, porté par un vent de canicule… Qui sait quelles aventures nous réservent l'avenir ? Les Red Curtains feront vibrer la jeunesse !

« , « type »: « rich », « title »: « Red Curtains Music », « provider_name »: « YouTube », « thumbnail_url »: « https://yt3.googleusercontent.com/00FBH0VopIkEprSWWI1KjRDB64zmO9ZW12wqHGzaUIVD1U4rQIUNQTnfHACvtwBNzAzIyeNBSg=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/channel/UCvFSIDBfbxEfoN_txOT9Gow », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 900}, « link »: « https://www.youtube.com/@redcurtainsmusic »}]

© Florian Piozzoli