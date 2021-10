Red Cloud • That Blond B!tch / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 22 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 22 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

WELCOME TO SUPERSONIC Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

RED CLOUD

(Classic rock – Paris, FR)

RED CLOUD est un groupe de Rock parisien puisant son inspiration dans le Classic Rock des 70’s (Led Zeppelin, AC/DC, Black Sabbath, Cactus, Atomic Rooster) auquel viennent se mêler des influences plus contemporaines (DeWolff, Monster Truck, Rival Sons). Un chant mystique et des riffs endiablés portés par une session rythmique lourde, le tout nappé par un orgue diabolique vous feront planer et danser toute la nuit !

Les 3 influences : Led Zeppelin, Rival Sons, Black Sabbath

https://www.youtube.com/channel/UCHc3ydhh0JLrnO1d3NFrrCg

THAT BLOND B!TCH

(Garage rock – Infested Records – Paris,FR)

1 mec, 3 nanas, une seule possibilité:

THAT BLOND B!TCH

Après avoir passé l’été à écouter leurs disques des Stooges, des Melvins, de Black Sabbath ou encore Daisy Chainsaw, ils ont composé et enregistré leur premier album dans l’urgence. Emmenés par Mado, qui en a déjà marre d’avoir 19 ans, une batteuse qui n’a rien à envier à Moe Tucker et des guitares (dis)tordues, ils sont prêts à tout défoncer à coup de riffs sales et primaires.

Les 3 influences : Melvins, Daisy Chainsaw, The Stooges

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1, 5, 8 : Bastille (282m) 8 : Ledru-Rollin (466m)



Contact : SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://fb.me/e/2Htopcmi0

