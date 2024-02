Red Bull Ocean Rescue Biarritz, vendredi 23 février 2024.

Red Bull Ocean Rescue Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Red Bull Ocean Rescue est de retour en 2024 pour sa 3ème édition.

La compétition se tiendra à Biarritz, le 24 février 2024.

La qualification aura lieu la veille de la course, le 23 février prochain, et permettra d’accéder à la compétition mais également de remporter le trophée des équipes qui récompensera le club avec le plus de points.

Les sauveteurs ne sont pas uniquement des secouristes. Lorsqu’ils pratiquent le sauvetage côtier, ils sont avant tout des sportifs hors-normes, jonglant entre la course, la natation, le kayak, le paddle et le plongeon de falaise.

Les plages mythiques et l’océan démonté de Biarritz, berceau de la discipline en France. Les participants ? 18 hommes et 8 femmes parmi les meilleur(e)s athlètes de la discipline qui devront courir, nager, sauter et pagayer (en kayak et en paddle) entre différents points sur un parcours de plus de 5km.

Inscription 10€ .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

Grande Plage / Port Vieux

Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

