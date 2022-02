Red Bull Infinite Lines 2022 Morzine Morzine Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Morzine

Red Bull Infinite Lines 2022 Morzine, 28 mars 2022, Morzine. Red Bull Infinite Lines 2022 Office de Tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du Festival Morzine

2022-03-28 08:30:00 08:30:00 – 2022-04-01 17:00:00 17:00:00 Office de Tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du Festival

Morzine Haute-Savoie Morzine Red Bull revient en France, à Avoriaz, pour un nouvel événement ski et snowboard. Il rassemblera les meilleurs riders des deux disciplines en les impliquant dans toutes les étapes du projet. Un retour aux racines qui donnera des ailes aux jeunes talents info@avoriaz.com +33 4 50 74 02 11 Office de Tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du Festival Morzine

dernière mise à jour : 2022-02-01 par Office de Tourisme Avoriaz 1800

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Morzine Autres Lieu Morzine Adresse Office de Tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du Festival Ville Morzine lieuville Office de Tourisme Avoriaz 1800 44. Promenade du Festival Morzine Departement Haute-Savoie

Morzine Morzine Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morzine/

Red Bull Infinite Lines 2022 Morzine 2022-03-28 was last modified: by Red Bull Infinite Lines 2022 Morzine Morzine 28 mars 2022 Haute-Savoie Morzine

Morzine Haute-Savoie