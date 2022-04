Red Bull Cliff Diving Paris A venir Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 18 juin 2022

de 14h30 à 17h30

gratuit

Après l’étape à Boston aux États-Unis, les World Series se dérouleront dans la ville dans la ville Lumière, à Paris. L’élite du plongeon de haut-vol découvrira la capitale Française, nouveau site au calendrier 2022, le 18 Juin prochain. Parmi les 24 hommes et femmes, il y a un athlète qui n’aura pas besoin de se déplacer ni d’une chambre d’hôtel pour faire étalage de ses talents de plongeur en hauteur : Gary Hunt, qui réside aujourd’hui à Paris défendra les couleurs de la France. En prévision de la deuxième étape de la saison, l’athlète de 38 ans voit cela comme une chance unique de concourir à domicile, “un rêve devenu réalité”.Élément essentiel de l’histoire des World Series, la France fait partie du calendrier des compétitions pour la 9e fois depuis l’événement inaugural des Red Bull Cliff Diving World Series à La Rochelle en 2009. Pour cette 13e année de compétition, l’étape parisienne donnera le coup d’envoi d’une tournée européennes des capitales avec trois étapes consécutives à Paris, Copenhague et Oslo. Hauteur des plateformes : 27m | 21m

Profondeur d’eau : 6m

Température de l’eau en juin : 18°C

Température de l’air en juin : 16°C

Eau : La Seine | eau douce

Eau : La Seine | eau douce

Fait aléatoire : l'événement se déroulera dans l'alignement du trafic fluvial sur le fleuve.

