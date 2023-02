Red Bull BC One World Final 2023 Paris STADE ROLAND-GARROS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Red Bull BC One World Final 2023 Paris STADE ROLAND-GARROS, 21 octobre 2023, PARIS. Red Bull BC One World Final 2023 Paris STADE ROLAND-GARROS. Un spectacle à la date du 2023-10-21 à 18:00 (2023-10-21 au ). Tarif : 10.0 à 80.0 euros. La plus prestigieuse compétition de Breaking 1 vs 1 au monde est de retour ! Pour célébrer sa 20ème édition, Red Bull BC One World Final revient à Paris et se tiendra dans un lieu unique : le Stade Roland-Garros. Pas de raquettes ni de balles cette année mais les meilleurs Bboys et Bgirls de la planète qui s’affronteront pour remporter le titre mondial. Rendez-vous le samedi 21 octobre. Prenez vos places ! Votre billet est ici STADE ROLAND-GARROS PARIS 2,avenue Gordon Bennett Paris La plus prestigieuse compétition de Breaking 1 vs 1 au monde est de retour ! Pour célébrer sa 20ème édition, Red Bull BC One World Final revient à Paris et se tiendra dans un lieu unique : le Stade Roland-Garros. Pas de raquettes ni de balles cette année mais les meilleurs Bboys et Bgirls de la planète qui s’affronteront pour remporter le titre mondial. Rendez-vous le samedi 21 octobre. Prenez vos places !.10.0 EUR10.0. Votre billet est ici

