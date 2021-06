RED BEANS & PEPPER SAUCE Plan d’eau des Férréols,scène de la gravière, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Digne-les-Bains.

Red Beans & Pepper Sauce s’inscrit dans cette tradition de Classic Rock qui plonge ses racines profondément dans le Blues des fondateurs de Led Zepplin ou Deep Purple. Avec leur nouvel album, _Mechanic Marmalade_, les Red Beans montrent qu’ils apprécient les dérapages heavy mais soignent avec brio leurs fondamentaux bluesy. Une production impeccable où les sonorités de guitare, qui rappellent Hendrix, Page ou Bonamassa, entourent brillamment la voix puissante et sensuelle de Jessyka Aké. Ça cogne, c’est sexy, ça sent le bourbon et la sueur sans oublier ce « quelque chose » de lourd qui vibre sous le capot et sonne comme un appel à prendre la route. Et comme toujours avec le combo sudiste, un zeste funky vient épicer cette confiture maison diablement addictive. _**Des musiciens solides et énergiques à voir sur scène absolument !!**_ _**« Jessyka Aké dégage une telle grâce et le groupe une telle force. Restons calmes : voici le disque de l’année. »**_ _Rock & Folk_ * Jessyka Aké [chant] * Laurent Galichon [guitare] * Serge Auzier [clavier] * Pierre Cordier [basse] * Niko Sarran [batterie] [**www.redbeansandpeppersauce.com**](https://www.redbeansandpeppersauce.com/) [https://www.youtube.com/watch?v=DkiB0dFJtR8&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=DkiB0dFJtR8&feature=youtu.be) **Restitution de l’atelier de Musique Assistée par Ordinateur en première partie du concert à 20h30, en partenariat avec LUMEN** **21h** **Plan d’eau des Ferréols** **Entrée libre**

