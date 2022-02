RecyClown Aix-en-Provence, 16 février 2022, Aix-en-Provence. RecyClown Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

2022-02-16 – 2022-02-16 Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Et si nos déchets d’aujourd’hui étaient nos trésors de demain ? ZIK vit dans la rue. Il fabrique des instruments de musique avec des déchets, contre la volonté de BRUITOS, grand Dictateur du son.

Son destin est bien plus grand qu’il ne l’imagine : TEMPO, envoyé par les Sages du Groove, vient en effet lui annoncer sa mission : Sauver la Musique !

Une réflexion « comico-burlesque » sur Comment faire du beau avec…rien ! Duo de Théâtre musical avec la Compagnie Amuzik ZIKOTEMPO pour le spectacle RecyClown, à l’Amphithéâtre de la Manufacture +33 4 42 91 98 88 Et si nos déchets d’aujourd’hui étaient nos trésors de demain ? ZIK vit dans la rue. Il fabrique des instruments de musique avec des déchets, contre la volonté de BRUITOS, grand Dictateur du son.

Son destin est bien plus grand qu’il ne l’imagine : TEMPO, envoyé par les Sages du Groove, vient en effet lui annoncer sa mission : Sauver la Musique !

Une réflexion « comico-burlesque » sur Comment faire du beau avec…rien ! Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Ville Aix-en-Provence lieuville Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

RecyClown Aix-en-Provence 2022-02-16 was last modified: by RecyClown Aix-en-Provence Aix-en-Provence 16 février 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône