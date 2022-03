Recycl’HOP Récup’R Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Dans les locaux de Récup’R et tout autour, il y aura une bourse aux vélos, des animations, des expositions et un concert. Cette belle journée sera l’occasion de nous retrouver, de découvrir les structures du territoire et leurs pratiques (environnementales, sociales), de découvrir l’association, de mettre en valeur les créations de couture, les vélos rigolos et quelques objets farfelus de l’association.

gratuit

Samedi 7 mai de 10h à 18h sera le Recycl’Hop, une journée festive et conviviale est ouverte à tous.tes, avec un concert le soir ! Récup’R 206 rue Carle Vernet Bordeaux Belcier Gironde

