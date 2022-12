Recyclez votre sapin de Noël (avec les associations AJC33, CMJ et l’ONF) – sur inscription Carcans Carcans Carcans Catégories d’évènement: Carcans

Gironde Carcans Afin de lutter contre l’érosion, les sapins de Noël naturels seront installés en pied de dune à Carcans-plage le mercredi 11 janvier après-midi grâce au soutien pédagogique et technique de l’ONF.

A cet effet, vous pouvez déposer votre sapin naturel du 30 décembre au 8 janvier :

Carcans-ville rue du Lavoir à côté de la Bugade et du garage jaune

Maubuisson rue du musée lotissement les Sauvagines à côté des ateliers municipaux

Carcans-plage : accès plage centrale à côté du parking à vélos

