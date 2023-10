Atelier participatif réparation vélos Recyclerie Voisinage Soustons, 14 octobre 2023, Soustons.

Venez avec votre vélo à l’atelier de La Recyclette de Voisinage. Vous pourrez apprendre à diagnostiquer les pannes, entretenir et réparer votre vélo avec outils et conseils de mécanique !

Devenez autonome dans l’entretien et le suivi de votre vélo !

Recyclerie Voisinage 18 A rue de Moscou 40140 Soustons Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T14:30:00+02:00 – 2023-10-14T17:30:00+02:00

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T17:30:00+02:00