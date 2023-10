Venez apprendre à réparer votre vélo Recyclerie sportive Massy Massy Catégories d’Évènement: Essonne

Massy Venez apprendre à réparer votre vélo Recyclerie sportive Massy Massy, 21 octobre 2023, Massy. Venez apprendre à réparer votre vélo 21 et 22 octobre Recyclerie sportive Massy Sous l’oeil avisé d’animateur.ices de l’atelier, vous pourrez apprendre à réparer et entretenir vous-même votre vélo, tout au long de l’année.

Bénéficiez sur place de tous les outils nécessaires, de conseils, de pièces détachées neuves et d’occasion pour réaliser ces réparations à petits prix. L’atelier est ouvert tous les vendredis et samedis après-midi et son accès se fait par le biais d’une cotisation annuelle dont les prix varient de 15€ à 25€ selon votre situation. Le reste de la semaine, vous pourrez y acheter des pièces détachées de vélo, aux horaires normales de la boutique. Recyclerie sportive Massy 7 place Pierre Semard 91300 Massy Massy 91300 Vilmorin Essonne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T19:00:00+02:00

Recyclerie sportive Massy
7 place Pierre Semard 91300 Massy
Massy 91300 Vilmorin Essonne Île-de-France

