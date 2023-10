Cet évènement est passé Atelier de co-réparation mobilité Recyclerie sportive Massy Massy Catégories d’Évènement: Essonne

Atelier de co-réparation mobilité Recyclerie sportive Massy Massy, 14 octobre 2023
Samedi 14 octobre, 14h00

Venez apprendre à réparer vos moyens de mobilité active (vélo, skate, trottinette, rollers) à l’aide de notre équipe de professionnel.les et bénévoles !

Une cotisation annuelle à l'atelier vous permet d'y accéder durant un an sans rdv !
Recyclerie sportive Massy
7 place Pierre Semard
91300 Massy

Recyclerie Sportive – Loréane Lacourt

