Venez co-réparer votre vélo avec nous ! 20 et 21 octobre Recyclerie sportive de Roubaix

La Recyclerie sportive de Roubaix est une association spécialisée dans le réemploi d’équipements et matériels sportifs, mettant en avant une alternative au mode de consommation actuel.

Nos actions principales sont : la collecte, le tri, la co-réparation, la redistribution via notre boutique solidaire et l’organisation de nombreuses animations permettant de faciliter la pratique sportive et de sensibiliser au Sport Zéro Déchet.

Profitez de ces Journées Nationales de la Réparation pour nous rendre visite !

Recyclerie sportive de Roubaix 4 rue de Lannoy 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

2023-10-20T14:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:30:00+02:00

© Recyclerie Sportive