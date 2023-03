ATELIER CROCHET Recyclerie Sillé-le-Guillaume Catégories d’Évènement: Sarthe

Sillé-le-Guillaume

ATELIER CROCHET Recyclerie, 31 mars 2023, Sillé-le-Guillaume . ATELIER CROCHET 145 Impasse de la Mardelle Recyclerie Sillé-le-Guillaume Sarthe Recyclerie 145 Impasse de la Mardelle

2023-03-31 – 2023-03-31

Recyclerie 145 Impasse de la Mardelle

Sillé-le-Guillaume

Sarthe . Olivia partage sa passion du crochet, venez vous initiez ou simplement passer un moment ensemble.

Inscriptions à l’Espace AFAJES ou au 02 43 52 11 50

Rendez-vous à La Ressource, 145 impasse de la Mardelle, 72140 Sillé-le-Guillaume Olivia partage sa passion du crochet, venez vous initiez ou simplement passer un moment ensemble. Recyclerie 145 Impasse de la Mardelle Sillé-le-Guillaume

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Sarthe, Sillé-le-Guillaume Autres Lieu Sillé-le-Guillaume Adresse Sillé-le-Guillaume Sarthe Recyclerie 145 Impasse de la Mardelle Ville Sillé-le-Guillaume Departement Sarthe Tarif Lieu Ville Recyclerie 145 Impasse de la Mardelle Sillé-le-Guillaume

Sillé-le-Guillaume Sillé-le-Guillaume Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sille-le-guillaume /

ATELIER CROCHET Recyclerie 2023-03-31 was last modified: by ATELIER CROCHET Recyclerie Sillé-le-Guillaume 31 mars 2023 145 Impasse de la Mardelle Recyclerie Sillé-le-Guillaume Sarthe Recyclerie Sillé-le-Guillaume sarthe

Sillé-le-Guillaume Sarthe