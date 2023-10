Café Répare à l’ECOlibris Recyclerie l’ECOlibris Saint-Sulpice-la-Pointe Catégories d’Évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe

Tarn Café Répare à l’ECOlibris Recyclerie l’ECOlibris Saint-Sulpice-la-Pointe, 21 octobre 2023, Saint-Sulpice-la-Pointe. Café Répare à l’ECOlibris Samedi 21 octobre, 14h00 Recyclerie l’ECOlibris Notre atelier d’entraide habituels consacré à la réparation d’objets mis en lumière spécialement pour les Journées Nationales de la Réparation.

Une façon conviviale de redonner vie à nos objets du quotidien, d’apprendre par nous-même à le faire, et aussi de réduire nos déchets ! Recyclerie l’ECOlibris 577 avenue des terres noire 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Saint-Sulpice-la-Pointe 81370 Tarn Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Recyclerie l’ECOlibris – freepik Détails Catégories d’Évènement: Saint-Sulpice-la-Pointe, Tarn Autres Lieu Recyclerie l'ECOlibris Adresse 577 avenue des terres noire 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe Ville Saint-Sulpice-la-Pointe Departement Tarn Lieu Ville Recyclerie l'ECOlibris Saint-Sulpice-la-Pointe latitude longitude 43.76867;1.669324

Recyclerie l'ECOlibris Saint-Sulpice-la-Pointe Tarn https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-sulpice-la-pointe/