Stand réduction des déchets Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Plouédern Stand réduction des déchets Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern, 13 janvier 2024, Plouédern. Plouédern Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 13:30:00

fin : 2024-01-13 16:00:00 . Découvrez des alternatives économiques et écologiques pour rentrer doucement dans un mode de vie aux déchets réduits ! Stand ouvert à tous ! .

Recyclerie Le Tri Porteur rue des Glenan

Plouédern 29800 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20 par OT LANDERNEAU – DAOULAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouédern Autres Code postal 29800 Lieu Recyclerie Le Tri Porteur Adresse Recyclerie Le Tri Porteur rue des Glenan Ville Plouédern Departement Finistère Lieu Ville Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern Latitude 48.4800856 Longitude -4.2811219 latitude longitude 48.4800856;-4.2811219

Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouedern/