Repair Café Recyclerie La Source : réparez avec nous ! 20 et 21 octobre Recyclerie La Source

Nous sommes fiers de vous présenter la recyclerie La Source, une organisation dévouée à la promotion de la réparation et du recyclage durable. Dans le cadre des Journées Nationales de la Réparation, nous sommes ravis de vous annoncer notre participation active grâce à nos bénévoles talentueux au sein de notre Repair Café.

Qui sommes-nous ?

La recyclerie La Source est un collectif passionné de citoyens engagés dans la préservation de l’environnement et la réduction des déchets. Notre mission est simple mais cruciale : donner une seconde vie aux objets en encourageant la réparation plutôt que le gaspillage.

Le Repair Café

Le cœur de notre action réside dans notre Repair Café. C’est un espace convivial où nos bénévoles compétents et dévoués se tiennent à votre disposition pour réparer vos objets du quotidien. Que ce soit votre grille-pain bien-aimé qui ne fonctionne plus, votre vélo qui a besoin d’un coup de main, ou votre vieux radio qui grésille, nous sommes là pour vous aider à les remettre en état de fonctionnement.

Nos valeurs

Durabilité : nous croyons en la durabilité comme moyen de réduire notre impact environnemental.

Partage de compétences : notre Repair Café est une plateforme d’apprentissage où les connaissances sont partagées librement.

Communauté : nous créons des liens entre les membres de notre communauté grâce à des valeurs communes de préservation et de réparation.

Votre participation : nous vous invitons chaleureusement à nous rejoindre lors des Journées Nationales de la Réparation. Apportez vos objets cassés ou en panne, et nos bénévoles dévoués mettront tout en œuvre pour les remettre en état. Ensemble, nous pouvons faire la différence en contribuant à la réduction des déchets et à la promotion de la réparation.

Venez donc nous rencontrer, partagez vos compétences, et ensemble, œuvrons pour un monde plus durable et résilient.

Recyclerie La Source 83440 Montauroux Montauroux 83440 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T11:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-21T11:30:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00