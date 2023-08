Recyclerie ouverte Recyclerie La Benne Idée Jarville-la-Malgrange, 21 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

Recyclerie ouverte Samedi 21 octobre, 10h00 Recyclerie La Benne Idée

La Recyclerie La Benne Idée est une association spécialisée dans le réemploi et la valorisation des objets de l’habitat (mobilier, décoration, vaisselle et bricolage). Portant un atelier chantier d’insertion, sa vocation est à la fois écologique, sociale et créative.

Son activité consiste à collecter des objets initialement destinés à être jetés, pour les remettre en état, puis les revendre à prix solidaire. Spécialisée dans le bois, son atelier de menuiserie permet de réparer et rénover, mais également de fabriquer du mobilier design à partir de matériaux de réemploi. La recyclerie souhaite s’inspirer des valeurs de l’Ecole de Nancy : l’art dans tout et pour tous, inspiration et respect de la nature, valorisation de l’artisanat local, et ainsi créer « l’art du renouveau ».

Recyclerie La Benne Idée 16 avenue de la Malgrange 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

Justine Neve