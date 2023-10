La Benne Idée, Recyclerie Créative ouvre ses portes pour vous faire découvrir son activité, sa boutique et son invité, Strates Audio Recyclerie La Benne Idée Jarville-la-Malgrange, 21 octobre 2023, Jarville-la-Malgrange.

La Benne Idée, Recyclerie Créative ouvre ses portes pour vous faire découvrir son activité, sa boutique et son invité, Strates Audio Samedi 21 octobre, 10h00 Recyclerie La Benne Idée

Le pôle Recyclerie Créative de La Cité du Faire vous ouvrira ses portes le samedi 21 octobre de 10h à 17h, et vous invite à y découvrir son activité et à y rencontrer leur invité du mois, un acteur du réemploi, Strate Audio. Association en chantier d’insertion, la Recyclerie La Benne Idée donne une seconde vie aux meubles et objets de la maison. Son atelier de menuiserie permet de réparer et rénover du mobilier usé ou abîmé, mais également de fabriquer du mobilier sur-mesure à partir de matériaux récupérés et revalorisés. Adepte de l’upcycling, la recyclerie peut créer du mobilier design en détournant la forme et l’usage des produits en fin de vie. La boutique sera ouverte pour venir chiner quelques trésors : meubles, décoration, vaisselle et bricolage.

Enceinte, amplificateur, radio, TSF, console de jeux rétro,… Votre appareil est en panne ?? Strate Audio analysera avec vous l’état de votre appareil. En fonction de la problématique, il pourra vous expliquer comment le réparer par vous-même ou vous transmettre un devis.

Le pôle métiers d’art vous propose également une visite en accès libre le vendredi 20, deux de ses artisans, Matthias Stein – La dernière page, relieur d’art et doreur, et Gaël Kartheiser – Astella, restauratrice de mobilier et d’objets d’arts, vous accueilleront dans leurs ateliers de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Plus d’infos sur https://lacitedufaire.fr/

Recyclerie La Benne Idée 16 avenue de la Malgrange 54140 Jarville-la-Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« link »: « https://lacitedufaire.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00