Recyclerie Éphémère Le Châtelard

Savoie

Recyclerie Éphémère Le Châtelard, 27 novembre 2021, Le Châtelard.

2021-11-27 09:30:00 – 2021-11-27 12:30:00

Le Châtelard Savoie Le Châtelard Venez nombreux échanger, partager et récupérer des objets usagés pour leur donner une seconde vie.

Animé par l'association Et maintenant.

