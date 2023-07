Recycl’Arts, la fête de la Recyclerie du PlatO Recyclerie du PlatO – 555 Rue Maisonneuve Saint-Agrève, 8 juillet 2023, Saint-Agrève.

Saint-Agrève,Ardèche

Projet à vocation artistique et écologique sur le thème de l’amour, cet évènement est la restitution d’une quinzaine d’ateliers mettant en valeur l’upcycling : le recyclage via une démarche artistique.

Billetterie à l’Office de Tourisme.

2023-07-08 15:00:00 fin : 2023-07-09 18:00:00. .

Recyclerie du PlatO – 555 Rue Maisonneuve

Saint-Agrève 07320 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



An artistic and ecological project on the theme of love, this event is the culmination of some fifteen workshops highlighting upcycling: recycling through an artistic approach.

Tickets at the Tourist Office

Proyecto artístico y ecológico sobre el tema del amor, este acontecimiento es la culminación de una quincena de talleres que muestran el upcycling: el reciclaje a través de un enfoque artístico.

Entradas en la Oficina de Turismo

Ein künstlerisches und ökologisches Projekt zum Thema Liebe. Diese Veranstaltung ist das Ergebnis von 15 Workshops, die das Upcycling in den Vordergrund stellen: Recycling mithilfe eines künstlerischen Ansatzes.

Kartenverkauf im Tourismusbüro

Mise à jour le 2023-06-05 par Office de Tourisme de Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées