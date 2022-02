Recyclerie Court-Circuit Castelnau-Magnoac, 8 février 2022, Castelnau-Magnoac. Recyclerie Court-Circuit Dans notre local aux AFR, en face du stade. CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

2022-02-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-02-08 18:30:00 18:30:00 Dans notre local aux AFR, en face du stade. CASTELNAU-MAGNOAC

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées Votre Recyclerie ouvre ses portes. court.circuit.pyrenees@gmail.com +33 6 98 19 22 52 Dans notre local aux AFR, en face du stade. CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Castelnau-Magnoac Adresse Dans notre local aux AFR, en face du stade. CASTELNAU-MAGNOAC Ville Castelnau-Magnoac lieuville Dans notre local aux AFR, en face du stade. CASTELNAU-MAGNOAC Castelnau-Magnoac Departement Hautes-Pyrénées

Recyclerie Court-Circuit Castelnau-Magnoac 2022-02-08 was last modified: by Recyclerie Court-Circuit Castelnau-Magnoac Castelnau-Magnoac 8 février 2022 Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées

Castelnau-Magnoac Hautes-Pyrénées