Visite architecturale d’une recyclerie, bâtiment à énergie positive et pionnier en réemploi de matériaux Recyclerie citoyenne Re Bon Maîche, 15 octobre 2023, Maîche.

Visite architecturale d’une recyclerie, bâtiment à énergie positive et pionnier en réemploi de matériaux Dimanche 15 octobre, 10h30, 14h00 Recyclerie citoyenne Re Bon Evénement gratuit et limité à 20 personnes. Inscriptions auprès de la chargée de mission Architecture et paysage du Parc naturel régional du Doubs Horloger.

La recyclerie Re Bon a ouvert ses portes à Maîche en mai 2021. Pour les journées nationales de l’architecture 2023, l’association Re Bon vous en propose une visite guidée, accompagnée de la chargée de mission architecture et paysage du PNR du Doubs Horloger. Le bâtiment répond, avec ambition, à des principes de conception liés au développement durable et à la transition écologique : production d’énergie renouvelable, réalisation en concertation avec les acteurs locaux, utilisation de bois local et scolyté, réemploi de matériaux, système de récupération d’eau… L’occasion de (re)découvrir ce magasin d’objets d’occasion sous un autre jour : un lieu faisant référence dans sa réalisation architecturale.

Recyclerie citoyenne Re Bon 6 rue du stade 25120 MAICHE Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté https://www.recyclerie-maiche.org/ [{« type »: « email », « value »: « chloe.personeni@parcdoubshorloger.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 39 64 02 26 »}]

2023-10-15T10:30:00+02:00 – 2023-10-15T11:30:00+02:00

2023-10-15T14:00:00+02:00 – 2023-10-15T15:00:00+02:00

Association Re Bon