Début : 2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00

Fin : 2023-12-16T16:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00 Samedi 16 décembre 2023 apm, venez briller avec nous sur vos vélos décorés !

Revêtez vos habits les plus lumineux, vos gilets réfléchissants, vos bonnets de père Noël…

Emmenez vos décos de Noël pour faire briller vos vélos de 1000 vœux…

et venez en famille parader en lumière vers le centre-ville de Massy au départ de la Recyclerie sportive RDV à partir de 16h15/30 devant l’atelier co-réparation de la Recyclerie, 7 place Sémard 91300 Massy

Départ vers 17h en direction du centre-ville…

Arrivée vers 18h devant la librairie Arborescence, pour profiter des Féeries, spectacle, papillotes, chocolat chaud et vin chaud, ..

