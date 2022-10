RECYCLER SES DECHETS AU JARDIN OU APPRENDRE A COMPOSTER Vue Vue Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Vue

RECYCLER SES DECHETS AU JARDIN OU APPRENDRE A COMPOSTER Vue, 19 novembre 2022, Vue. RECYCLER SES DECHETS AU JARDIN OU APPRENDRE A COMPOSTER

3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique

2022-11-19 – 2022-11-19 Vue

Loire-Atlantique Vue Compostage, paillage, broyage… C’est le moment d’apprendre de précieuses techniques pour réduire et réutiliser ses ressources végétales ! L’Agglo relance ses ateliers « Recycler ses déchets au jardin » en partenariat avec le CPIE Logne et Grand-Lieu. mairiedevue@wanadoo.fr +33 2 40 64 28 34 http://www.mairie-vue.fr/ Vue

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Vue Autres Lieu Vue Adresse 3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique Ville Vue lieuville Vue Departement Loire-Atlantique

Vue Vue Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vue/

RECYCLER SES DECHETS AU JARDIN OU APPRENDRE A COMPOSTER Vue 2022-11-19 was last modified: by RECYCLER SES DECHETS AU JARDIN OU APPRENDRE A COMPOSTER Vue Vue 19 novembre 2022 3 Place Sainte-Anne Vue Loire-Atlantique Loire-Atlantique Vue

Vue Loire-Atlantique