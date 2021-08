Rezé Le Chronographe Loire-Atlantique, Rezé Recycler le verre Le Chronographe Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Recycler le verre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

Le verre est un matériau recyclable à l’infini ou presque, pour peu que l’on sache le trier ! Les Ambassadeurs du tri, de la direction des déchets de Nantes Métropole, sensibiliseront les visiteurs à la consommation responsable, au tri et à la réduction des déchets en verre.

Gratuit, sans réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien 44400 Rezé

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

