Pyrénées-Atlantiques Atelier auto-réparation de vélos Recycl’arte Hendaye, 20 octobre 2023, Hendaye. Atelier auto-réparation de vélos Vendredi 20 octobre, 14h00 Recycl’arte L’association t’aide à réparer/réviser ton vélo, avec tous les outils et les pièces détachées nécessaires.

Adhésion annuelle : 25 euros/ personne, 40 euros/ famille Recycl’arte 15 rue Lekueder 64700 Hendaye Hendaye 64700 Hapetenia Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.recyclarte.org/je-prends-rendez-vous-pour-reparer-mon-velo/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Hendaye, Pyrénées-Atlantiques
Lieu Recycl'arte
Adresse 15 rue Lekueder 64700 Hendaye
Ville Hendaye

