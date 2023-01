Recycl’Art sur la plage du Butin Honfleur, 18 avril 2023, Honfleur .

Recycl’Art sur la plage du Butin

Plage du Butin Honfleur Calvados

2023-04-18 14:00:00 14:00:00 – 2023-04-18

Honfleur

Calvados

Alors que la pollution par les déchets plastiques menace toujours autant notre planète et notamment le monde marin, il est important de sensibiliser les plus jeunes sur l’origine et le devenir de ces déchets. Après un temps d’exploration à la découverte des curiosités de la plage (flore, faune, laisse de mer et ses déchets), la Maison de l’Estuaire propose aux famille de partager un moment de bricolage créatif pour clôturer la matinée dans une ambiance ludique.

Rendez-vous : Parking de la Plage du Butin

+33 2 31 89 23 30

Maison de l’Estuaire

Honfleur

dernière mise à jour : 2023-01-17 par