Réparali Kafé à Récup’R Récup’R Tiers-Lieu Saint-Paul Catégorie d’Évènement: Saint-Paul Réparali Kafé à Récup’R Récup’R Tiers-Lieu Saint-Paul, 20 octobre 2023, Saint-Paul. Réparali Kafé à Récup’R Vendredi 20 octobre, 18h00 Récup’R Tiers-Lieu Retrouvez l’ensemble des Réparali Kafé porté par l’association EKOPRATIK (Ile de La Réunion) sur notre site www.ekopratik.fr. Récup’R Tiers-Lieu 12 avenue GRAND PITON Saint-Paul 97420 CAMBAIE La Réunion [{« link »: « http://www.ekopratik.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

