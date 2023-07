Journée portes ouvertes des ateliers d’une recyclerie à Bordeaux Récup’R Bordeaux, 16 septembre 2023, Bordeaux.

Lors de cette journée, vous pourrez venir visiter les ateliers participatifs et solidaires de vélos et de couture de l’association Récup’R, ainsi que le jardin et ses nouveaux aménagements.

Depuis 2 ans, Récup’R essaye de valoriser ses espaces extérieurs et de sensibiliser ses adhérents et les habitant-es du quartier aux enjeux envirronnementaux en millieu urbain (inventaire des plantes, nichoirs à chauve-souris, grainothèque, etc).

Vous pourrez faire une visite libre ou accompagnée !

Récup’R 206 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 54 78 72 09 https://recupr.org https://www.facebook.com/RecuprBdx Récup’R est une recyclerie qui favorise la réduction de déchets et le réemploi par le biais d’ateliers participatifs et solidaires. Ces ateliers encouragent à l’auto-réparation en couture et en mécanique de vélo. Dans les ateliers, les adhérent.e.s trouvent les outils et les conseils pour réparer leur vélo ou leur textile et apprennent à donner une seconde vie aux objets.

L’association favorise le faire soi-même, les rencontres et l’entraide.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

