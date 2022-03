Récup’Planning Recup’R, 21 mars 2022, Saint-Paul. Récup’Planning

Le Récup’Planning est de retour au format numérique ! Pour vous inscrire à nos ateliers d’aide à la réparation et de formation à la réparation (Répar’Gayar), vous pouvez envoyer un mail à Charly directement à **[atelier.recupr@ekopratik.fr](mailto:atelier.recupr@ekopratik.fr)** Pour les autres ateliers (CoutuR’ / Récup’Verre / Bulles d’R / les ateliers Low-Tech et les Vendredi bénévoles) vous pouvez nous envoyer un message à **[recupr@ekopratik.fr](mailto:recupr@ekopratik.fr)** A très vite sur votre Tiers-Lieux préféré ?

Atelier réservé aux adhérent.e.s. Adhésion possible sur place ou sur Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/ekopratik

