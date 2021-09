Récup’Party Billère, 25 septembre 2021, Billère.

Récup’Party 2021-09-25 – 2021-09-25 L’Ampli 51 Allée Montesquieu

Billère Pyrénées-Atlantiques

EUR Vous apportez un petit appareil ménager, et on vous offre l’entrée ! Ce geste vise à sensibiliser au recyclage de ces petits objets électriques qui contrairement aux réfrigérateurs et autres machines à laver ne sont pas récupérés.

Au programme : Kobé, the Deweys et Le Temps d’une étincelle.

+33 5 59 32 93 49

route du son

dernière mise à jour : 2021-09-07 par