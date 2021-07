Récupérez vos recettes et jeux d’été – Huiles et margarines Clémence François, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 10 juillet 2021

de 9h à 13h

gratuit

A l’occasion des départs en vacances d’été, 5 000 kits pédagogiques et gourmands seront distribués à Paris Gare de Lyon, le samedi 10 juillet : jeux et coloriages pour les enfants, ou encore livret recettes de Chefs pour les parents. De quoi informer petits et grands sur les huiles et margarines de colza et tournesol en s’amusant pendant le voyage en train !

A commencer dans le train et à terminer à la maison, le cahier de vacances et les crayons de couleur raviront les enfants de 5 à 10 ans avec des coloriages, rébus, quiz… Un joli tatouage bucolique complètera le kit. Les parents pourront également en apprendre plus sur les huiles et margarines végétales en découvrant un livret composé de 16 recettes exclusives signées par des Chefs – Grégory Cohen, Anto Cocagne, Clément Dujardin – et des influenceurs cuisine (Céline Les Yeux Grognons, Hervé Cuisine). Du sucré, du salé : tout pour plaire aux palais exigeants de la famille !

Le kit sera dans un tote bag, pour pouvoir l’emporter partout avec soi pendant les vacances !

Cette action est menée dans le cadre de la campagne cofinancée par l’Union européenne « Huiles et margarines végétales : Bienfaits de l’Europe ».

Animations -> Loisirs / Jeux

Date complète :

2021-07-10T09:00:00+02:00_2021-07-10T13:00:00+02:00

