Récup’créative Médiathèque de Fives, 11 mai 2022, Lille. Récup’créative

du mercredi 11 mai au mercredi 8 juin à Médiathèque de Fives

Venez “Jungleliser” la médiathèque avec l’Ecole et son quartier! Vous participerez à la déco de la médiathèque pour le printemps prochain, à l’occasion de Lille 3000 Utopia! D’autres ateliers de végétalisation suivront.

Sur inscription, gratuit

Un atelier de récupération-recyclage Médiathèque de Fives 18 rue Bourjembois Lille Fives Nord

2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T15:30:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T15:30:00

