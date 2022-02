Recup’a sons Portets Portets Catégories d’évènement: Gironde

Vincent Macias a transformé une poêle à frire en une guitare électrique et ça marche ! Avec un bout de pissenlit, il est capable de sortir le son d'une trompette, et des chutes de carrelage vont devenir une sorte de xylophone… Vincent Macias est ce magicien de la musique. Tout ce qui lui passe par ses mains devient un instrument. S'il s'égare au gré de ses trouvailles, c'est pour mieux démontrer quelques principes de base des accords et de la vibration de la matière. Car il a une oreille très précise !

